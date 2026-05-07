Фотоловушка в Керженском заповеднике запечатлела прогулку лосихи с детенышем

Фотоловушка в Керженском заповеднике запечатлела прогулку лосихи с ее повзрослевшим детенышем. Кадры, которые были сделаны 17 апреля, опубликованы в канале пространства в мессенджере МАХ.
По словам сотрудников заповедника, лосиха с малышом уже попадала в объектив этой камеры год назад, в мае 2025 года. Полученные недавно кадры показывают, что семья успешно пережила снежную зиму и весеннее половодье.
Ранее сотрудники Керженского заповедника рассказали, как животные реагируют на фотоловушки: кто-то проходит мимо, кто-то пытается поправить камеру, а кто-то убегает.