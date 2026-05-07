Снятую под Волгоградом ленту «Отец» покажут 7 мая в кинотеатрах страны

Кинолента «Отец», съемки которой проходили в Дубовском районе Волгоградской области, выходит на большие экраны уже сегодня, 7 мая, сообщает РИАЦ. Пройдут премьерные показы и в волгоградских кинотеатрах.
В компании «Киномир» рассказывают: сюжет картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Узнав, что сын Семён пропал без вести, сибирский охотник Гавриил Собинов добровольцем уходит на фронт, надеясь, что сможет встретить там Семёна живым. А, оказавшись на передовой, возглавляет группу снайперов и учит сражаться молодых бойцов.
В съемках картины участвовали многие волгоградцы, и не только жители Дубовского района — желающие принять участие в массовых сценах приезжали из разных уголков области. Актёры-любители делились: едут не ради заработков, сами бы заплатили, чтобы иметь возможность окунуться в закулисье.
И сами участники массовки, и члены их семей с нетерпением ждали премьеру, чтобы своими глазами увидеть, какие кадры, снятые в окрестностях сёл Горная Пролейка и Горный Балыклей, попали в картину, как выглядит на экране то, свидетелями чему они стали в жизни.
Увидеть ленту 7 мая можно в кинотеатрах «5 звезд» в ТЦ Ворошиловском в 12:15 и 19:50, «Синема 5» в ТЦ «Парк Хаус» в 13:25 и 19:40 и Empire Cinema в ТЦ «Пирамида» в 16:00.
