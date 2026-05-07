Электросамокат с детьми столкнулся с иномаркой под Волгоградом

6 мая в Калачевском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадали дети. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию, около двух часов дня напротив дома 275 В по улице Пролетарская 51-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Тойота Рав 4» повернула налево. В этот момент она не уступила дорогу и столкнулась с электросамокатом, на котором ехали двое школьников.