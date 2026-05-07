Многодетная нижегородка получила пять лет колонии за истязание своих детей

В городе Первомайск женщину осудили за жестокое обращение с собственными четырьмя детьми, а также за пренебрежение родительскими обязанностями. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».

Такие сведения предоставили в Нижегородском областном суде. Дивеевский районный суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил иски прокурора, взыскав с осужденной по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда для каждого из детей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 2015 по 2024 год обвиняемая систематически применяла физическое насилие к детям, наносила им психологические травмы. Упоминается, что она самостоятельно обрабатывала раны детей, включая наложение швов, без применения обезболивающих средств.

Также женщину обвиняют в том, что она неоднократно оставляла несовершеннолетних без присмотра, не обеспечивая их питанием. Более того, она лишила детей возможности получать образование и медицинскую помощь.

Женщину арестовали в декабре 2024 года. Ее дети были изъяты из семьи.

Ранее экс-начальницу управления снабжения завода в Дзержинске осудили за взятки.