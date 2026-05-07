На Дону провели 42 рейда по выявлению незаконной перевозки сельхозживотных

Россельхознадзор в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и Калмыкии совместно с ГИБДД с начала года провел 99 рейдов, в ходе которых пресекли незаконное перемещение почти тысячи голов сельскохозяйственных животных и 480 голов птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.