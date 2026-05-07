Банк России выпустил монету 10 рублей с Красноярском

Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную Красноярску. На оборотной стороне изобразили фрагмент мемориального комплекса в честь 70-летия Победы — скульптурную композицию «Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет».
Десятирублёвки из недрагоценных металлов вышли в серии «Города трудовой доблести». Как пишет «Комсомольская правда — Красноярск», кроме краевой столицы на монетах появились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Магадан и Пенза. Тираж каждого города — один миллион штук.
В пресс-службе Банка России добавили, что специально охотиться за новыми монетами не нужно. «Десятки» постепенно поступят в оборот во всех регионах, и их можно будет получить на сдачу.
