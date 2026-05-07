«Минсктранс» сказал, отменят ли открытие дверей в транспорте «умными» кнопками

В «Минсктрансе» сказали, могут ли отменить открытие дверей в транспорте «умными» кнопками, сообщает агентство «Минск-Новости».
Напомним, кнопки открытия дверей изнутри начнут работать в транспорте Минска с 1 мая.
Однако некоторые минчане пожаловались на проблемы с «умными» кнопками в транспорте.
И «Минсктрансе» сказали, что пока «умные» кнопки работают только в тестовом режиме. И пояснили, есть ли вероятность того, что нововведение открытия дверей в транспорте «умными» кнопками отменят.
— «Теплые» кнопки будут тестироваться в течение месяца, после получения обратной связи от пассажиров последует решение о целесообразности их дальнейшей эксплуатации или продлении срока тестирования, — прокомментировал заместитель гендиректора по перевозкам и безопасности движения предприятия Роман Пранович.
Здесь ранее «Минсктранс» назвал причину, по которой пассажирам приходится открывать двери в транспорте «умными» кнопками.
Еще метрополитен Минска предупредил об изменении графика поездов.
Тем временем ГАИ Минска тестирует систему «Скат» для контроля скорости самокатов.