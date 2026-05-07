В честь Дня Победы в Калининграде подсветят телебашню на Советском проспекте. Сооружение окрасится в цвета российского триколора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе российской телевизионной радиовещательной сети.
Тематическая подсветка на телебашне будет работать 9 и 10 мая. Увидеть её можно в период с 20:00 до 7:00.
«На мачте будет включен триколор, а на реях появится бегущая строка с надписями “1941−1945”, “9 мая -— День Победы!”, “Мы помним! Мы гордимся!”», — рассказали в РТРС.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше