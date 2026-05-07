Эксперт рассказала о важных деталях в подготовке к экстремальному туризму

Эксперт Гордая: перед экстремальным туром нужно проверить лицензию оператора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Подготовка к экстремальному туризму требует проверки компании в Едином реестре туроператоров, регистрации группы в МЧС и наличия сертификатов оказания первой помощи, рассказала эксперт по подбору туров Елена Гордая.

«Если фирмы там (в Едином федеральном реестре туроператоров — ред.) нет, вы покупаете поход у нелегалов, которые исчезнут при первой опасности. Легальный организатор всегда регистрирует группу в МЧС минимум за десять дней до выхода на маршрут, требуйте подтверждение этой процедуры и проверяйте квалификацию гидов», — сказала эксперт информационному порталу РИАМО.

Они обязаны иметь государственные удостоверения инструкторов-проводников и свежие сертификаты по оказанию первой помощи, а не просто любовь к горам и харизму, добавила она.

Гордая отметила, что наличие спутникового телефона и GPS-трекера у гида — не роскошь, а шанс на спасение. Также стоит внимательно изучать договор и полис, чтобы страховка покрывала активный отдых и включала в себя эвакуацию вертолетом.

«Задавайте неудобные вопросы про групповую аптечку и пути отступления в непогоду. Если менеджер отмахивается от вас шаблонной фразой “не переживайте, все будет хорошо” — разворачивайтесь и уходите. Ваша безопасность всегда важнее живописных видов и низкой цены», — заключила специалист.

