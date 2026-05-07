В воронежском поселке построят шестиэтажную поликлинику за 669 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области в рамках конкурса ищет подрядчика для строительства поликлиники в поселке Отрадное Новоусманского района на улице Рубиновой, 19. Начальная цена контракта — 669,4 млн руб. Это следует из документации тендера.
Контракт предполагает возведение шестиэтажного здания поликлиники площадью 1,5 тыс. кв. м, рассчитанного на 300 посещений в смену. Рядом разместится гараж на три машино-места на 375,9 кв. м.
Подрядчику предстоит выполнить полный цикл строительных работ: возвести несущие и ограждающие конструкции, смонтировать кровлю, провести фасадную и внутреннюю отделку, установить внутренние санитарно-технические, электротехнические и слаботочные системы, проложить наружные сети электроснабжения, связи, канализации, водоснабжения и теплоснабжения, а также благоустроить прилегающую территорию.
Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов. Завершить все работы необходимо до 1 декабря 2027 года. Гарантийный срок на объект составляет пять лет. Проектно-изыскательные работы выполнило воронежское ООО «Проект инжиниринг» Евгения Хорошева в 2020 году.
Заявки на торги принимаются до 22 мая, итоги подведут 27-го.
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области вновь ищут подрядчика для строительства «под ключ» терапевтического корпуса для Россошанской районной больницы. Начальная цена контракта составляет почти 1,5 млрд руб.