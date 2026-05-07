В Севастополе члены студотрядов посетили пожарно-спасательную часть

Участниками экскурсии в первую пожарно-спасательную часть Главного управления МЧС России по городу Севастополю стали 100 членов студенческих отрядов. Мероприятие прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в городском управлении по делам молодежи и спорта.
Событие состоялось в ходе Всероссийской недели охраны труда Российских студенческих отрядов. Участники познакомились с работой сотрудников МЧС, посетили подразделение пожарно-спасательной службы, осмотрели специализированную технику, аварийно-спасательное оборудование, средства индивидуальной защиты и экипировку спасателей.
Специалисты части рассказали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и значении соблюдения требований безопасности на рабочих объектах. Особое внимание было уделено вопросам охраны труда в преддверии летнего трудового сезона. В ближайшее время участники студенческих отрядов отправятся на трудовые проекты по различным направлениям.
«Для нас принципиально, чтобы ребята выходили на объекты не только мотивированными и профессионально подготовленными, но и понимали основы безопасности труда, умели действовать в нештатных ситуациях и ответственно относились к безопасности и ценности своей жизни. Такие мероприятия помогают сделать эту работу не формальной, а действительно осознанной», — подчеркнула руководитель студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.