Ольга Гончарук рассказала, как подготовить ребенка к изучению иностранного языка

Как известно, иностранный язык сегодня изучают уже с начальной школы. Но все ли дети готовы к этому? Какие нюансы следует учесть? Об этом ИА «Время Н» рассказала кандидат педагогических наук, директор центра иностранных языков в Нижнем Новгороде Ольга Гончарук.
— Как правильно психологически подготовить ребенка к изучению иностранных языков?
— Важно с самого начала рассказывать детям о том, что кроме того языка, на котором они разговаривают, есть еще и другие языки, есть другой алфавит с другими буквами. То есть небольшая предварительная работа поможет адаптировать детей к иноязычной культуре.
Очень важна психологическая зрелость ребёнка. Когда мы говорим о готовности к изучению иностранных языков, нам следует понимать, что у детей должен быть интерес к новым звукам, к тому, чтобы их повторять и не бояться это делать. То есть, ключевым компонентом также выступает эмоциональная устойчивость.
Как отмечают нейропсихологи, этап активной восприимчивости детей к новой информации — от 4 до 10 лет. Это тот возраст, когда дети легко запоминают и усваивают любую информацию, даже изучая иностранный язык. Когда дети просто учат язык в игровом формате, они бесконечно могут повторять одно и то же действие, тогда как подростка уже трудно заставить выполнить какое-либо задание.
Говоря о начальном этапе изучения иностранного языка во втором классе, стоит отметить, что если детки до этого момента не занимались, то им будет очень тяжело сразу войти в образовательный процесс. Второклассники в ускоренном режиме учат алфавит, начинают учиться читать и писать на иностранном языке. И если они психологически были не готовы к этому, то в дальнейшем это негативно влияет как на мотивацию школьника, так и на качество всего образовательного процесса. Поэтому требуется длительный вводный курс, который поможет малышу легко и комфортно начать изучение иностранного языка.
— Что должны делать родители?
— Начиная с дошкольного возраста, нужно знакомить ребенка с иностранным языком. Например, использовать простые фразы в быту, формы приветствия и прощания, названия цветовой гаммы, базовые фразы: «Меня зовут…», «как у меня дела» и так далее.
Также можно включать мультики на иностранном языке, чтобы дети постепенно привыкали к его звучанию, а также «разыграть небольшую ситуацию», в рамках которой один из взрослых хочет узнать у ребенка, как-то или иное слово — конечно же, на примитивном уровне — переводится на иностранный язык. И ребенок, отвечая на вопрос, приобретает радостные эмоции и оказывается в ситуации успеха. То есть, он уже владеет определенным словарным запасом и может поделиться этими знаниями с другими.
— Как влияет на изучение иностранных языков развитие искусственного интеллекта?
— Считаю, что искусственный интеллект пока не стал универсальным средством для межкультурной коммуникации, в том числе, для работы в переводческой сфере и там, где иностранный язык является инструментом для достижениях тех или иных целей. Наши дети даже не задают вопрос: «А надо ли нам изучать иностранный язык?». Им это нравится, они любят изучать иностранный язык. Другое дело — изменился сам процесс изучения?
Мы ни в коем случае не отказываемся от помощи искусственного интеллекта: языковые приложения, программы по запоминанию иностранных слов — это все активно используется в образовательном процессе. На мой взгляд, при помощи ИИ изучение иностранного происходит намного эффективнее и интереснее.
— Нужно ли в школе изучать два иностранных языка?
— Введение второго иностранного языка — отличная возможность для школьников выучить еще один язык бесплатно и без каких-либо дополнительных затрат. Проблема в том, что в разных школах второй иностранный язык может быть введен на разных этапах: где-то — с 5-го, где-то — с 9 класса. И здесь опять встает фактор физиологического развития школьников, а именно: фактор развития мозга.
Одно дело — ребенок начал изучать несколько иностранных языков в дошкольном возрасте, в рамках которого идет этап легкой восприимчивости к новому, а другое — он только начинает изучать второй иностранный язык в 9 классе, когда личность подростка уже находится на стадии сформированности. Разница колоссальная!
Конечно, я понимаю родителей, которые могут смотреть с неодобрением на это нововведение, но, если адекватно посмотреть на данную ситуацию, то можно найти и свои плюсы.