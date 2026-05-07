Ольга Гончарук рассказала, как подготовить ребенка к изучению иностранного языка

Говоря о начальном этапе изучения иностранного языка во втором классе, стоит отметить, что если детки до этого момента не занимались, то им будет очень тяжело сразу войти в образовательный процесс. Второклассники в ускоренном режиме учат алфавит, начинают учиться читать и писать на иностранном языке. И если они психологически были не готовы к этому, то в дальнейшем это негативно влияет как на мотивацию школьника, так и на качество всего образовательного процесса. Поэтому требуется длительный вводный курс, который поможет малышу легко и комфортно начать изучение иностранного языка.