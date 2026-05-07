«Северсталь» запатентовала инновационное решение для тоннелей под путепроводами

Технология применима при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог, в том числе в городах.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Северсталь» получила патент на конструкцию тоннеля мелкого заложения, позволяющую вести строительство путепроводов под действующими транспортными магистралями без ограничений движения. Это решение направлено на модернизацию российской дорожной инфраструктуры и обновление сложных транспортных узлов без создания многочасовых пробок и длительных перекрытий для автомобилистов и грузоперевозчиков. Об этом говорится в сообщении компании.

Разработка создана экспертами центра «Северсталь инжиниринг» в сотрудничестве с «А-Мост» (входит в холдинг «Автобан») и производственной компанией «Сириус».

Как отметили в компании, особенностью технологии является новая конструкция тоннеля с экраном из сварных восьмигранных труб и спецсоединений. Это обеспечивает высокую жесткость и контролируемую деформативность, что значительно снижает осадки и деформации в насыпи и под дорогой по сравнению с круглыми трубами. Технология применима при строительстве и реконструкции дорог и железных дорог, в том числе в городах, сохраняя пропускную способность и мобильность.

Генеральный директор «А-Мост» Александр Пауков отметил, что совместная разработка «сочетает в себе классическую школу тоннелестроения и инновационность», сокращая сроки строительства на 10% и экономя до 15% строительных материалов. «Следующим логичным шагом во взаимодействии компаний “А-Мост” и “Северсталь” мы видим реализацию пилотного проекта и дальнейшее масштабирование нашего решения», — добавил он.

Коммерческий директор АО «Сириус», соавтор патента Татьяна Корнюхина подчеркнула, что в ходе работы над патентом были отработаны технологические параметры и производственные режимы, подтвердившие готовность решения к практическому применению. «Для заказчиков это означает снижение технологических рисков, более точное планирование и большую предсказуемость на этапе реализации», — отметила она.

О компании.

«Северсталь» — вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании — Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основной акционер «Северстали» — Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).