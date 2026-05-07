Опасная инфекция угрожает жителям Волгоградской области

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают волгоградцев об опасности бруцеллеза — инфекции, передающейся от животных через мясо, молоко и контакт со скотом. Источники — овцы, козы, коровы, свиньи.
Бруцеллы проникают через слизистые, царапины при контакте с больным животным, подстилками, кормом. Заразиться можно через непрожаренное мясо, сырые молочные продукты. В замороженных продуктах бруцеллы сохраняются весь срок.
Болезнь проявляется через 1−2 недели, иногда до 2 месяцев: высокая температура, озноб, потливость, позже — боли в суставах, проблемы с сердцем и нервной системой. Симптомы могут исчезнуть и вернуться. У части пациентов инфекция становится хронической. От человека к человеку болезнь не передается.
Для защиты нужно вакцинировать животных, не покупать продукты с рук, подвергать их термической обработке. При уходе за скотом использовать перчатки и маску.
Лечение длительное, поэтому профилактика важнее, — напомнили в региональном РПН.
