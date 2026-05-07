Прокуратура хочет вернуть в бюджет деньги, потраченные на скамейки из дела о махинациях в мэрии Калининграда

По делу о махинациях со скамейками из юрского мрамора в сквере 70-летия области проходят несколько человек: замглавы комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда Роман Бартош и руководители крупной региональной компании по изготовлению памятников и надгробий. После скандала в мэрии провели серию обысков.