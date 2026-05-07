Прокуратура хочет вернуть в бюджет деньги, потраченные на скамейки из дела о махинациях в мэрии Калининграда

Закупка проходила по проекту туристического кода города.

Источник: Клопс.ru

Прокуратура требует через суд вернуть в бюджет Калининграда деньги, потраченные на установку мраморных скамеек в центре города. Об этом региональное ведомство пишет в своём телеграм-канале в четверг, 7 мая.

В декабре 2023-го мэрия заключила с предпринимателем контракт на поставку и установку объектов для проекта туристического кода центра Калининграда. Стоимость работ превысила 8,2 млн рублей, их приняли и оплатили, однако прокуратура считает, что сам договор нарушил закон о закупках.

«Его начальная максимальная цена сформирована на основании коммерческих предложений аффилированных лиц, указавших завышенные суммы. Прокурор области обратился в суд с иском о признании недействительным указанного контракта и взыскании с предпринимателя в пользу бюджета полученных денежных средств», — говорится в сообщении.

По делу о махинациях со скамейками из юрского мрамора в сквере 70-летия области проходят несколько человек: замглавы комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда Роман Бартош и руководители крупной региональной компании по изготовлению памятников и надгробий. После скандала в мэрии провели серию обысков.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
