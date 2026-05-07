Проход на территорию Нижегородского кремля ограничат 9 мая

В связи с празднованием 81-й годовщины Победы доступ на территорию крепости будет организован только через ворота Кладовой башни по специальным бейджам и приглашениям. Такой порядок будет действовать 9 мая в период с 00:00 до 13:00. Водители смогут попасть в кремль через ворота Ивановской башни при наличии специального пропуска.