В Красноярском крае прошли учения на случай выявления чумы, холеры и сибирской язвы

В Красноярске, Норильске и Минусинске состоялись межведомственные тактико-специальные учения по выявлению особо опасных инфекций. В ходе тренировок специалисты отрабатывали действия при выявлении пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. [caption id= «attachment_366191» align= «alignnone» width= «492»] Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю[/caption] По легенде учений, в Красноярске медики, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю боролись с угрозой распространения чумы, в Норильске — холеры, а в Минусинске — сибирской язвы. [caption id= «attachment_366190» align= «alignnone» width= «768»] Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю[/caption] Участники выполнили все поставленные задачи, подтвердив готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы.