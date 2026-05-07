Американский кавалерийский полк прибыл на учения НАТО у границ РФ

Как уточнили в ведомстве, кавалеристы относятся к V корпусу армии США. Их постоянное место дислокации — немецкий город Вильзек на юго-востоке страны. Чтобы добраться до места учений, подразделения преодолели больше 1000 километров. В Ожише американские солдаты соединились с многонациональной батальонной боевой группой НАТО, сообщает «Интерфакс».
«Солдаты будут выполнять тактические задачи и задачи по ведению огня, которые для подразделений союзников служат, помимо прочего, тренировкой по взаимодействию. Эти маневры также являются демонстрацией единства членов НАТО в работе над обеспечением общей безопасности», — отметили в WIW.
Маневры являются одним из этапов учений НАТО Amber Shock 26. Их организовало командование Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» совместно со 2-м кавалерийским полком армии США. Всего в маневрах задействованы более 3500 военнослужащих из нескольких стран альянса и несколько сотен единиц военной техники. Главным событием учений станет боевая стрельба.
Площадкой для учений НАТО также стал полигон Пабраде в Литве, неподалеку от Калининградской области. В маневрах задействованы бойцы США и Британии. Военнослужащие отрабатывают новые тактические приемы ведения боя, основанные на актуальном опыте вооруженных конфликтов. Учения завершатся 15 мая.