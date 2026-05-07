В Омске 9 мая в Парке Победы пройдёт праздничная программа

В омском Парке Победы 9 мая пройдёт большая праздничная программа «Одна страна. Одна судьба. Одна Великая Победа!».
Мероприятия будут идти с 12:00 до 19:00. Для гостей подготовили концерты, тематические площадки, интерактивные зоны и полевую кухню.
На главной сцене выступят творческие коллективы города, а Камерный драматический театр имени В. С. Решетникова покажет театрализованное представление. Завершит концерт Омский губернаторский камерный оркестр под управлением Григория Вевера.
В парке также откроются площадки «Кино и музыка войны», где воссоздадут сцены из известных фильмов и исполнят песни военных лет.
Для посетителей организуют интерактивные зоны «Школа молодого бойца», военно-исторические площадки, библиотечные выставки и мастер-классы для детей.
С 12:00 омичи смогут попробовать солдатскую кашу и чай из полевой кухни.
Праздничная программа завершится в 19:00, сообщает пресс-служба мэрии.