Рустам Минниханов открыл памятник Мостюкову, создателю системы «свой-чужой»

Герой Социалистического труда похоронен на Аллее славы Арского кладбища в Казани.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл памятник Ильдусу Мостюкову. Церемония прошла на Аллее славы Арского кладбища в Казани. Мостюков был Героем Социалистического труда и создателем системы опознавания самолетов «свой-чужой».

В своем сообщении в мессенджере МАКС глава республики отметил важность изобретения для безопасности страны. Минниханов подчеркнул, что трудовой подвиг ученого навсегда останется в памяти народа.

Ильдус Мостюков руководил казанским ОКБ-294. Участвовал в разработке системы «свой-чужой», которая была удостоена Ленинской и Государственной премий. С 1999 года ученый возглавлял организацию «Герои Татарстана». Мостюков скончался в 2024 году на 97-ом году жизни.

