На Крымском мосту сняли ограничения

В четверг, 7 мая, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 11.39. Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 12.01 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
