В Калининграде впервые пройдет ярмарка вакансий сельхознаправления

Ее посетят представители образовательных учреждений и работодатели в сфере АПК.

Источник: Национальные проекты России

Первая ярмарка вакансий сельхознаправления состоится 14−15 мая в Калининграде в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Участники ярмарки смогут познакомиться с ведущими аграрными предприятиями региона. Молодых людей и их родителей ждут квесты, мастер-классы и лекторий.

Представители ведущих образовательных учреждений области расскажут о том, где можно будет получить нужную в агропромышленном комплексе специальность или квалификацию. Среди таких заведений — Калининградский государственный технический университет, Калининградский филиал СПбГАУ, Колледж мехатроники и пищевой индустрии и другие.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше