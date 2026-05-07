В Калининграде впервые пройдет ярмарка вакансий сельхознаправления

Первая ярмарка вакансий сельхознаправления состоится 14−15 мая в Калининграде в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Участники ярмарки смогут познакомиться с ведущими аграрными предприятиями региона. Молодых людей и их родителей ждут квесты, мастер-классы и лекторий.
Представители ведущих образовательных учреждений области расскажут о том, где можно будет получить нужную в агропромышленном комплексе специальность или квалификацию. Среди таких заведений — Калининградский государственный технический университет, Калининградский филиал СПбГАУ, Колледж мехатроники и пищевой индустрии и другие.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.