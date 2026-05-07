9 мая в ЦПКиО Волгограда покажут выставку ретроавтомобилей и концерт

Как рассказали в дирекции Центрального парка, более 50 военных и гражданских советских автомобилей выстроятся на дороге болельщиков, расположенной вдоль берега Волга. Среди них будут раритетные ГАЗ-21 «Волга», «копейка», «Запорожец», ГАЗ-69А, ГАЗ −67 и вездеход ЗАЗ-967. С 11 до 16 часов возле крытого автодрома с машинами и мотоциклами можно будет сфотографироваться, а также пообщаться с их владельцами.