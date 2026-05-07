В Красноярске опубликовали карту для самокатов: где нельзя ездить

В Красноярске опубликовали обновлённую карту для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Она размещена на официальном сайте мэрии.
В документе обозначены зоны, где нужно снижать скорость, участки с полным запретом движения, а также разрешённые места для парковки. Новые правила согласованы с прокуратурой.
Оставлять самокаты теперь можно только в специально отведённых местах. За нарушение грозит административная ответственность. Также в правилах прописаны обязанности операторов кикшеринга и самих пользователей.
