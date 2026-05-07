Хозяйку торговой фирмы из Воронежа оштрафовали за неуплату налогов на 61 млн

Левобережный районный суд Воронежа признал собственницу ООО «Сититрейд Черноземье» Юлианну Шахову виновной в уклонении от уплаты налогов на 60,9 млн руб. и назначил ей штраф в размере 450 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу. В доход государства по гражданскому иску межрайонной инспекции ФНС России № 17 по Воронежской области взыскано 60,5 млн руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным Rusprofile, ООО «Сититрейд Черноземье» было основано в Воронеже в мае 2013 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами. Уставный капитал предприятия составляет 11 тыс. руб. Финансовые данные доступны только до 2022 года, когда выручка компании составила 245,7 млн руб., что на 32% ниже уровня 2021-го. При этом чистая прибыль выросла более чем в два раза — до 9,8 млн руб. Сейчас организация проходит процедуру банкротства.
Суд установил, что госпожа Шахова, являясь единственным учредителем юридического лица, включала в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о приобретенных товарах с указанием уменьшенной суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Также она представляла сведения о фиктивных сделках с другими компаниями.
Уголовное дело было возбуждено по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
ООО «Сититрейд Черноземье» было признано банкротом в 2024 году, в отношении фирмы открыто конкурсное производство. Иск был подан ООО «ОК Банкрот-Воронеж». В картотеке указано, что в список кредиторов также входят индивидуальный предприниматель Сергей Простаков, ООО «Актуальность» и ООО «Строймонтажналадка».
В середине апреля «Ъ-Черноземье» писал, что в России была пресечена деятельность группы лиц, которая организовала крупнейшую площадку «бумажного НДС», состоявшую из более чем 4,8 тыс. транзитных организаций. Площадка сформировала фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний и нанесла ущерб бюджету на сумму более 1 трлн рублей.