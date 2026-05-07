Пациента с тотальной пневмонией единственного легкого спасли в Нижнем Новгороде

До госпитализации нижегородец проходил лечение по поводу хронического лимфолейкоза в областной больнице им. Н. А. Семашко. В конце марта самочувствие пациента начало ухудшаться. На фоне нарастающих симптомов дыхательной недостаточности возникло подозрение на пневмонию, больного доставили в инфекционную больницу. Там его подключили к аппарату ИВЛ с применением однолегочной вентиляции — это сложная и редко используемая в подобных клинических условиях методика, отметила главврач инфекционной больницы № 2 Ольга Мажара.