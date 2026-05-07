Зачем волгоградцам нужен домовой чат и что в нём лучше не писать?

Проверки личности в чате нет, но за каждое слово в публичном пространстве можно заплатить.

По данным Минстроя РФ, управляющие компании обязаны создать домовые чаты в мессенджере МАХ с 1 сентября 2026 г., но уже сейчас многие это делают.

Проблем возникает немало, в том числе с безопасностью, при этом важно, что управляющие организации могут, но не обязаны администрировать домовые чаты. Другими словами, право администрирования может быть у другой организации, например у профильной ЖКХ-структуры власти.

Не предусмотрена документами и верификация участников домовых чатов, то есть проверки личности не происходит. Вопрос, а какие данные должен предоставить жилец, чтобы его обращение рассмотрели, решает сама УК.

«Не рекомендуется размещать в домовом чате сообщения, которые содержат персональные данные жильцов, а равно сведения, затрагивающие частную жизнь граждан, если на это не выражено явное согласие субъекта персональных данных», — указал Минстрой.

Уже накопилась и практика штрафов за оскорбления в домовых чатов — суммы взысканий составляют от 3000 до 5000 ₽ Стоит помнить, что чат — это публичное пространство, и оскорбления в нём считаются административным правонарушением.