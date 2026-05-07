В Тбилисском районе открыли мемориал участникам СВО

Глава Тбилисского района: Пусть этот памятник станет символом памяти и благодарности.

Источник: t.me/glava_tbil_rayon

В Тбилисском районе Краснодарского края появилась новая точка памяти. Торжественное открытие памятника участникам специальной военной операции состоялось 6 мая. Дата была выбрана не случайно: мероприятие совпало с днем памяти великомученика Георгия Победоносца, который издревле почитается как небесный покровитель русского воинства.

Почетное право открыть монумент и сбросить с него полотно было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Алексею Демьяновскому и участнику СВО, ветерану боевых действий Валерию Беложенко. Этот жест стал наглядным символом преемственности мужества российских защитников.

Глава Тбилисского района Олег Ляхов, принявший участие в мероприятии, отметил важность увековечивания подвига современных героев.

«Мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и самоотверженности наших защитников. Пусть этот памятник станет символом памяти, благодарности и единства поколений», — написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале.