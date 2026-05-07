Перекрытия в Казани 7 мая 2026: схема объезда и изменения в транспорте

Говорят, сегодня, 7 мая, в центре Казани снова будут перекрывать улицы из-за репетиции парада. Это правда? На сколько? Как лучше объехать и не встать в пробку? И общественный транспорт тоже изменит маршруты?
Да, в четверг, 7 мая 2026 года, в центре Казани вводятся временные ограничения движения. Это связано с очередной репетицией парада Победы, которая пройдёт на площади Тысячелетия. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта стоит планировать маршрут заранее.
Время и зона перекрытия 7 мая.
Движение транспорта будет ограничено с 16:00 до 23:30 на следующих улицах:
Право-Булачная.
Лево-Булачная (до улицы Чернышевского).
Ташаяк.
Прилегающие участки в районе между Кремлём и цирком.
Как объехать?
Для объезда перекрытой зоны открыты:
улица Батурина.
Кремлёвская набережная.
улица Саид-Галеева.
улица Чернышевского.
Изменения в работе общественного транспорта.
С 16:00 до 23:30 меняются маршруты нескольких автобусов и троллейбуса. Комитет по транспорту Казани опубликовал новую схему.
Автобусы, следующие в объезд (вместо Кремлёвской дамбы — по Кировской дамбе):
№ 6, 29, 35, 35а, 47 — по улицам Вахитова → Большая Крыловка → Кировская дамба (и обратно: Кировская дамба → Большая Крыловка → Ленская).
№ 74, 75 — в обоих направлениях по улице Вахитова и Кировской дамбе.
№ 15 — аналогично № 6.
Автобусы через мост Миллениум:
№ 22 — через мост Миллениум, по улице Волгоградская, проспектам Ямашева и Амирхана (обратно: проспект Амирхана → улицы Чистопольская, Декабристов, Волгоградская).
№ 89 — по проспектам Ямашева, Амирхана и мосту Миллениум (обратно: мост Миллениум → проспект Амирхана → улица Чистопольская).
Троллейбус:
№ 7 — будет ходить от улицы Халитова до Речного порта.
Отменяются (не будут работать после 16:00):
автобусы № 28 и № 28а.
троллейбус № 2.
Что будет 8, 9 и 10 мая?
С 18:00 8 мая до 10:00 10 мая — полное ограничение движения на площади Тысячелетия.
С 18:00 8 мая до 03:00 10 мая — перекрытие улицы Бондаренко.
Также закроют маршрут следования «Бессмертного полка» и улицу Большую Красную.
Парад 9 мая: особенности.
В День Победы парад на площади Тысячелетия начнётся в 10:00. Военной техники в движении не будет — её представят в формате отдельной экспозиции. Участвуют военнослужащие, курсанты, ветераны и участники СВО. Зрителей приглашают с 9:00, удобнее всего проходить со стороны метро «Кремлёвская».
Совет редакции: Если вам нужно попасть в центр вечером 7 мая, пользуйтесь метро — станции «Кремлёвская» и «Площадь Тукая» работают в обычном режиме. Следите за актуальными объявлениями в транспорте и на табло остановок. Берегите время и нервы.