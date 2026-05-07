Перекрытия в Казани 7 мая 2026: схема объезда и изменения в транспорте

Это связано с очередной репетицией парада Победы, которая пройдёт на площади Тысячелетия.

Источник: РИА "Новости"

Говорят, сегодня, 7 мая, в центре Казани снова будут перекрывать улицы из-за репетиции парада. Это правда? На сколько? Как лучше объехать и не встать в пробку? И общественный транспорт тоже изменит маршруты?

Да, в четверг, 7 мая 2026 года, в центре Казани вводятся временные ограничения движения. Это связано с очередной репетицией парада Победы, которая пройдёт на площади Тысячелетия. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта стоит планировать маршрут заранее.

Время и зона перекрытия 7 мая.

Движение транспорта будет ограничено с 16:00 до 23:30 на следующих улицах:

Право-Булачная.

Лево-Булачная (до улицы Чернышевского).

Ташаяк.

Прилегающие участки в районе между Кремлём и цирком.

Как объехать?

Для объезда перекрытой зоны открыты:

улица Батурина.

Кремлёвская набережная.

улица Саид-Галеева.

улица Чернышевского.

Изменения в работе общественного транспорта.

С 16:00 до 23:30 меняются маршруты нескольких автобусов и троллейбуса. Комитет по транспорту Казани опубликовал новую схему.

Автобусы, следующие в объезд (вместо Кремлёвской дамбы — по Кировской дамбе):

№ 6, 29, 35, 35а, 47 — по улицам Вахитова → Большая Крыловка → Кировская дамба (и обратно: Кировская дамба → Большая Крыловка → Ленская).

№ 74, 75 — в обоих направлениях по улице Вахитова и Кировской дамбе.

№ 15 — аналогично № 6.

Автобусы через мост Миллениум:

№ 22 — через мост Миллениум, по улице Волгоградская, проспектам Ямашева и Амирхана (обратно: проспект Амирхана → улицы Чистопольская, Декабристов, Волгоградская).

№ 89 — по проспектам Ямашева, Амирхана и мосту Миллениум (обратно: мост Миллениум → проспект Амирхана → улица Чистопольская).

Троллейбус:

№ 7 — будет ходить от улицы Халитова до Речного порта.

Отменяются (не будут работать после 16:00):

автобусы № 28 и № 28а.

троллейбус № 2.

Что будет 8, 9 и 10 мая?

С 18:00 8 мая до 10:00 10 мая — полное ограничение движения на площади Тысячелетия.

С 18:00 8 мая до 03:00 10 мая — перекрытие улицы Бондаренко.

Также закроют маршрут следования «Бессмертного полка» и улицу Большую Красную.

Парад 9 мая: особенности.

В День Победы парад на площади Тысячелетия начнётся в 10:00. Военной техники в движении не будет — её представят в формате отдельной экспозиции. Участвуют военнослужащие, курсанты, ветераны и участники СВО. Зрителей приглашают с 9:00, удобнее всего проходить со стороны метро «Кремлёвская».

Совет редакции: Если вам нужно попасть в центр вечером 7 мая, пользуйтесь метро — станции «Кремлёвская» и «Площадь Тукая» работают в обычном режиме. Следите за актуальными объявлениями в транспорте и на табло остановок. Берегите время и нервы.