Промышленный объект в Пермском крае подвергся атаке беспилотника ВСУ

Сегодня в Пермском крае была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По словам главы края, в результате инцидента жертв и пострадавших нет, а на месте происшествия работают оперативные службы. Еще несколько аппаратов были перехвачены в регионе силами ПВО.
В Пермском крае продолжает действовать режим «Беспилотной опасности», развернут оперативный штаб, координирующий действия всех ведомств.
Дмитрий Махонин особо подчеркнул недопустимость распространения в СМИ и социальных сетях фото- и видеоматериалов с беспилотниками или последствиями их падения.