Муж на родах? Катерина Шпица второй раз стала мамой

7 мая популярная актриса Катерина Шпица поделилась важным и радостным событием — она во второй раз стала мамой. 40-летняя актриса опубликовала пост из роддома и пообещала в скором времени показать фотографии.
Фокусник на гендер-пати.
До последнего времени пол ребёнка держался в секрете, а актриса отбивалась от вопросов любопытных поклонников. Поэтому к новости о долгожданном событии Катерина Шпица прикрепила архивное видео, раскрыв тайну — в семье появился мальчик.
«Если вы смотрите это, значит, в одном из чудесных мест, где встречают новые жизни, сегодня подтвердилось то, что нам в такой волшебной форме объявил ещё под Новый год иллюзионист Саша Шальнев, а мы никому не говорили. То был чудесный день! Друг Мишка, спасибо, что примчал тогда за тридевять земель и сделал бесценные кадры! Фото сегодняшнего дня будут скоро-скоро», — написала актриса под видео с гендер-пати.
Чтобы узнать пол малыша, супруги собрали близких на праздник. Ведущий предложил гостям ввести случайную четырёхзначную цифру в калькулятор телефона. Затем он сложил все числа и озвучил итоговое. Оказалось, оно уже было заранее написано на коробке с шариками. Когда её перевернули, цифры сложились в слово «мальчик», а внутри оказались голубые шары. Узнав, что станут родителями сына, супруги обняли друг друга. «Я — королева мальчиков», — воскликнула Шпица.
Под постом появились многочисленные комментарии с тёплыми словами в адрес семьи:
«Прослезилась от радости», «Поздравляю, здоровья малышу и мамочке», «Сегодня такой волшебный день! Счастлива за вас», «Моя девочка, реву от счастья», «Всех вас с появлением нового человека», — пишут пользователи.
Мама в сорок лет.
О том, что станет мамой, Катерина Шпица рассказала перед самым Новым годом — 26 декабря 2025 года. На странице актрисы в соцсетях появилось шутливое видео, на котором звезда танцует в костюме Деда Мороза, а после сбрасывает халат, показывая округлившийся живот. Сорокалетнюю актрису и её мужа Руслана поздравляли подписчики и звёздные друзья. Ей желали крепкого здоровья и благополучной беременности.
К сожалению, за плечами актрисы был трагичный опыт потери ребёнка. В 2024 году у Шпицы беременность перестала развиваться.
«Большинство женщин переносят эту боль втайне от всего мира. Только пройдя через боль потери, я осознала, как много этой женской боли. Мне кажется, нет ничего страшнее для женщины, чем эта дорога утраты ребёнка, даже если он — несколько миллиметров на фото с УЗИ. Пусть дети рождаются желанными и здоровыми и на многие-многие годы переживают своих тоже немало проживших родителей», — откровенно написала актриса.
Несмотря на негативный опыт, Шпица не боялась рассказывать о своём положении и делилась кадрами с округлившимся животом.
«Я лично не считаю, что живот беременной женщины надо как-то дискриминировать. Мы же не просим мужчин носить накладки на соски или балахоны ниже паха, чтобы скрыть очертания половых органов. Что за отношение к женскому телу во время беременности?» — ответила актриса на осуждение своего образа в обтягивающем платье.
Муж на родах.
Как воспринял новость о рождении брата 14-летний Герман — сын звезды от первого брака — актриса не рассказала. Однако заметила, что разница в возрасте у её детей будет чуть больше, чем у неё с сестрой.
Судя по фотографии в медицинской маске, шапочке и голубом костюме из роддома, супруг Руслан присутствовал на родах.
«В ожидании моя душа — в семье, в голове музыка, в сердце — счастье. Я всегда был сентиментальным, а жизнь с женой эти чувства усилила многократно», — написал молодой отец три дня назад.
Имя малыша пара пока не раскрывает. Судя по всему, звёздная актриса чувствует себя хорошо, ведь успевает отвечать на поздравления поклонников.