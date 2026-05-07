В Златоусте отменили Парад Победы 9 мая

В Златоусте приняли решение отменить Парад Победы 9 мая. Об этом сообщили в администрации города.
«В соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии Челябинской области, а также в связи с повышенной ракетной опасностью и угрозой атак БПЛА внесены изменения в официальную программу мероприятий, приуроченных к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В частности, отменен Парад Победы», — говорится в сообщении.
Решение обосновано тем, что массовое скопление людей повышает риски возможных провокаций.
Остальные запланированные мероприятий отменять не будут. Они состоятся.
Отмечается, что в связи с отменой Парада Победы участок от гостиничного комплекса «Никольский» до водной станции на городском пруду останется открытым. Перекрывать движение не будут.