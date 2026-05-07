В Нижнем Новгороде создали бортовой тренажер для атомного ледокола

Бортовой тренажер для ледокола проекта 10510 «Россия» разработали в Нижнем Новгороде в соответствии с целями национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«Бортовой тренажер воспроизводит весь объем информации, связанной с работой органов и приборов центрального пульта управления, и имитирует работу всех систем, входящих в состав ядерной энергетической установки. В его основе — математическая модель, в полной мере отражающая физику процессов, протекающих в реакторной установке», — подчеркнул заместитель начальника отдела создания математических моделей и тренажеров ядерных энергетических установок опытного конструкторского бюро машиностроения им. Африкантова Игорь Зотов.
Программно-аппаратный комплекс предназначен для поддержания квалификации оперативного персонала судна. Игорь Зотов добавил, что тренажер способен воспроизводить в масштабе реального времени нормальные режимы эксплуатации энергетической установки, а также широкий спектр сценариев работы оборудования. Все это позволит оператору полностью отрабатывать навыки управления установкой ледокола.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.