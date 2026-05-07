Власти Ростова собираются запустить пилот платной парковки в переулке Соборном

В Ростове снова заговорили о планах по запуску муниципальной платной парковки.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростове-на-Дону намерены реализовать пилотный проект муниципальной платной парковки. Она должна появиться в переулке Соборном, на участке от Мечникова до Текучева). Об этом ранее сообщили в городской администрации.

Новый объект должен помочь в достижении целей и задач транспортной стратегии. Сколько именно вложат в проект, пока неизвестно. Напомним, также в будущем в донской столице планируют устроить две перехватывающие парковки.

Добавим, стоимость использования платной парковки для водителей в Ростове составляет 35 рублей в час. В выходные и праздничные дни стоянка должна быть бесплатной, по крайней мере, так говорится в памятке на сайте городской администрации.

Кроме того, с 1 апреля 2026 года до 3 тысяч рублей возрос штраф за неоплаченную парковку в центре Ростова-на-Дону. Тариф до этого не меняли с 2014 года, он был одним из самых низких в стране.

