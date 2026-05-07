«С оглядкой на Москву»: эксперты о концепции развитии исторического центра Калининграда

Если уже решение принято руководством региона (мы же отдаём свои голоса этим людям, поэтому мы должны соглашаться с тем, что они говорят?), то делать это нужно профессионально. Мне кажется, что концепция нуждается в доработке. А рендерами и картинками никого сегодня не удивишь. Надо понимать, что человек смотрит на это всё с высоты собственного роста — это раз, в движении — это два, и с этим взаимодействует — это три. А когда нас пытаются отвлечь красивыми картинками, но никто не понимает, где люди припаркуются, как они туда приедут, как вообще это будет, сколько лет это будет строиться, насколько сильно это парализует жизнь города, какие будут ещё последствия… Это всё вообще непонятно. Первое — это градостроительная концепция и транспортный каркас в этом месте города.