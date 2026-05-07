Автохама наказали за проезд на «красный» через пешеходный переход с людьми в Красноярске (видео)

️Красноярские инспекторы ДПС привлекли к ответственности водителя автомобиля Daewoo Nexia, который проигнорировал красный сигнал светофора и проехал по оживленному пешеходному переходу, когда дорогу переходили люди.

Мужчина грубо нарушил ПДД 6 мая на улице Калинина, 47а, момент попал на камеры наблюдения. Видео появилось в соцсетях, его заметили полицейские и установили личность автохама. Им оказался 41-летний местный житель.

При общении с инспектором мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился.

«Как выяснилось, данный водитель уже привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора в течение последнего года, в связи с этим за повторное нарушение был собран материал по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 7 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев», — рассказали в ГАИ.

Newslab теперь в МАХ.