Автохама наказали за проезд на «красный» через пешеходный переход с людьми в Красноярске (видео)

️Красноярские инспекторы ДПС привлекли к ответственности водителя автомобиля Daewoo Nexia, который проигнорировал красный сигнал светофора и проехал по оживленному пешеходному переходу, когда дорогу переходили люди.
Мужчина грубо нарушил ПДД 6 мая на улице Калинина, 47а, момент попал на камеры наблюдения. Видео появилось в соцсетях, его заметили полицейские и установили личность автохама. Им оказался 41-летний местный житель.
При общении с инспектором мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и извинился.
«Как выяснилось, данный водитель уже привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора в течение последнего года, в связи с этим за повторное нарушение был собран материал по ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 7 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев», — рассказали в ГАИ.
