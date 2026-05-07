Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

36 футболистов вошли в расширенный состав сборной Казахстана на матчи с Арменией и Венгрией

Тренерский штаб определился с расширенным составом мужской сборной Казахстана на июньские матчи, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Источник: Nur.kz

Учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи сборной Казахстана

С 29 мая по 4 июня команда проведет учебно-тренировочный сбор в Шымкенте. К его началу состав будет скорректирован.

Расширенный список футболистов:

Вратари:

  • Темирлан Анарбеков («Кайрат»).

  • Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

  • Мухамеджан Сейсен («Астана»).

  • Александр Заруцкий («Актобе»).

Защитники:

  • Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»).

  • Арсен Аширбек, Адильбек Жумаханов (оба — «Елимай»).

  • Султанбек Астанов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»).

  • Багдат Каиров («Актобе»).

  • Алибек Касым, Ян Вороговский (оба — «Астана»).

  • Нуралы Алип («Зенит», Россия).

  • Санжар Сатанов («Атырау»).

  • Саги Совет («Кайсар»).

Полузащитники:

  • Айбол Абикен, Батырхан Тажибай (оба — «Кайсар»).

  • Исламбек Куат («Женис»).

  • Динмухаммед Караман, Станислав Басманов, Бауыржан Исламхан (все — «Астана»).

  • Серикжан Мужиков («Жетысу»).

  • Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай (оба — «Елимай»).

  • Адилет Садыбеков («Кайрат»).

  • Нурымбет Абинур («Окжетпес»).

Нападающие:

  • Роман Муртазаев, Иван Свиридов (оба — «Елимай»).

  • Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия).

  • Дастан Сатпаев («Кайрат»).

  • Магжан Токтыбай, Жасулан Амир (оба — «Ордабасы»).

  • Максат Абраев («Астана»).

  • Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия).

Товарищеские матчи:

В следующем месяце сборная Казахстана проведет два выездных товарищеских матча:

  • 6 июня в Ереване против Армении (тренер — Талгат Байсуфинов).

  • 9 июня в Дебрецене против Венгрии.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше