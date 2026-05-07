36 футболистов вошли в расширенный состав сборной Казахстана на матчи с Арменией и Венгрией

Учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи сборной Казахстана
С 29 мая по 4 июня команда проведет учебно-тренировочный сбор в Шымкенте. К его началу состав будет скорректирован.
Расширенный список футболистов:
Вратари:
Темирлан Анарбеков («Кайрат»).
Бекхан Шайзада («Ордабасы»).
Мухамеджан Сейсен («Астана»).
Александр Заруцкий («Актобе»).
Защитники:
Александр Мрынский, Еркин Тапалов (оба — «Кайрат»).
Арсен Аширбек, Адильбек Жумаханов (оба — «Елимай»).
Султанбек Астанов, Сергей Малый (оба — «Ордабасы»).
Багдат Каиров («Актобе»).
Алибек Касым, Ян Вороговский (оба — «Астана»).
Нуралы Алип («Зенит», Россия).
Санжар Сатанов («Атырау»).
Саги Совет («Кайсар»).
Полузащитники:
Айбол Абикен, Батырхан Тажибай (оба — «Кайсар»).
Исламбек Куат («Женис»).
Динмухаммед Караман, Станислав Басманов, Бауыржан Исламхан (все — «Астана»).
Серикжан Мужиков («Жетысу»).
Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай (оба — «Елимай»).
Адилет Садыбеков («Кайрат»).
Нурымбет Абинур («Окжетпес»).
Нападающие:
Роман Муртазаев, Иван Свиридов (оба — «Елимай»).
Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия).
Дастан Сатпаев («Кайрат»).
Магжан Токтыбай, Жасулан Амир (оба — «Ордабасы»).
Максат Абраев («Астана»).
Галымжан Кенжебек, Максим Самородов (оба — «Ахмат», Россия).
Товарищеские матчи:
В следующем месяце сборная Казахстана проведет два выездных товарищеских матча:
6 июня в Ереване против Армении (тренер — Талгат Байсуфинов).
9 июня в Дебрецене против Венгрии.