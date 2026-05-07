В Калининграде в конце мая выберут победителя 17-го сезона КЛАССной лиги КВН

Во Дворце культуры железнодорожников в среду, 20 мая, пройдёт финал 17 сезона классной лиги КВН. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
В списке претендентов на чемпионство команды:
«Всё, пока!» (школа № 28, Калининград) «М&М’s» (гимназия № 40, Калининград) «Не хочу! Не буду!» (школа № 1, Гусев) «ДЕТИ» (школа № 10, Калининград) «Нон стоп» (школа № 44, Калининград: добор через кубок школьной лиги «Золотой осьминог»).
Организаторы приглашают поддержать команды и вместе узнать, кто станет победителем: «Здесь дети шутят по-взрослому!».
Начало в 19:00.
