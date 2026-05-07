Ограничения на посещение территории Нижегородского кремля будут действовать 9 мая

Ограничения на посещение территории Нижегородского кремля будут введены 9 мая, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
С 00:00 до 13:00 вход и выход граждан будет осуществляться по специальным бейджам и приглашениям только через ворота Кладовой башни (ворота Пороховой, Никольской, Дмитриевской и Ивановской башен будут закрыты).
«Въезд автотранспорта будет осуществляться только через ворота Ивановской башни по специальным пропускам. Кремлевский фуникулер 9 мая будет работать по особому графику — с 13:00 до 21:00», — объяснили нижегородцам и гостям города.
Вход на территорию кремля в Нижнем Новгороде будет открыт для всех посетителей после 13:00.
Ранее сообщалось, что народный концерт «Военные песни у Кремля» состоится (0+) в парке Победы.