ИТ-кампус «НЕЙМАРК» готовится к старту новой приемной кампании

Идет подготовка к старту приемной кампании 2026−2027 учебного года в ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале.
В этом году количество образовательных программ увеличили до девяти. Среди новых направлений: проектирование телекоммуникационных систем, ИИ-робототехника, биоинженерия и правовое обеспечение использования искусственного интеллекта. Каждое направление формируется в тесном взаимодействии с ведущими вузами Нижнего Новгорода — ННГУ, НГТУ, НИУ ВШЭ, ННГАСУ, РАНХиГС, а также с индустриальными партнерами.
По словам Никитина, особое внимание уделяется привлечению самых сильных и талантливых ребят со всей страны. Для них запущен «Грант 360»: комплексная мера поддержки, включающая до 100% компенсации за проживание в общежитиях (коливингах), ежемесячную стипендию до 60 тысяч рублей в месяц и единовременную выплату для поддержки на старте.
Получить грант могут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам. Кроме того, будет расширен перечень олимпиад и конкурсов, победители которых смогут претендовать на данную поддержку.
«Отдельно отмечу важную часть всей экосистемы ИТ-кампуса — коливинги. Это не просто современное и комфортное жилье, а среда для жизни, учебы и совместной работы, где мы последовательно развиваем сильное сообщество студентов», — подчеркнул губернатор.
Глава региона Глеб Никитин признался, что немного завидует современным студентам, но искренне рад такому количеству возможностей, открывающихся перед ними.
«Это один из приоритетов нашей работы, в том числе в рамках Народной программы “Единой России”. Желаю всем ребятам удачи на экзаменах и успешного поступления!» — подытожил Никитин.
Ранее сообщалось, что Нижегородский университет «НЕЙМАРК» впервые выиграл грант Российского научного фонда.