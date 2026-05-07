В Воронеже каштанам на улице Комиссаржевской начали делать «уколы»

В Воронеже специалисты обследовали конские каштаны на улице Комиссаржевской, в результате чего 50 деревьям прописали лечение — стволовые микроинъекции. С помощью них зелёным насаждениям вводятся необходимые питательные вещества. Об этом рассказали в городском управлении экологии.