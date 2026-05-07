В Воронеже каштанам на улице Комиссаржевской начали делать «уколы»

В Воронеже специалисты обследовали конские каштаны на улице Комиссаржевской, в результате чего 50 деревьям прописали лечение — стволовые микроинъекции. С помощью них зелёным насаждениям вводятся необходимые питательные вещества. Об этом рассказали в городском управлении экологии.
Инъекции содержат комплекс удобрений, иммуностимуляторов и средства против минирующей моли. Препарат вводится в ствол дерева через специальную питательную трубку. После инъекций насаждения обильно поливают.
В управлении отмечают, что такое лечение поможет каштанам стать более устойчивыми к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды.