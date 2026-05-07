16 машин МЧС тушили ночной пожар на маргариновом заводе в центре Минска

В Минске ночью с 6 на 7 мая был пожар в заводском корпусе.

Источник: Комсомольская правда

Ночью с 6 на 7 мая спасатели ликвидировали возгорание в цехе Минского маргаринового завода по улице Козлова, сообщает МЧС.

На первом этаже четырехэтажного цеха рафинации горел трансформатор, трансформаторное масло и изоляция кабелей на общей площади 5 квадратных метров. 12 работников завода, которые были на смене, покинули небезопасное место сами.

Спасатели пожар потушили, проведя, в том числе, работы по тактической вентиляции с задействованием переносного дымососа. На месте происшествия работало 16 единиц техники МЧС. Причина и обстоятельства происшествия будут устанавливаться.

Кстати, вот что известно о деформации бетонной плиты в минском жилом доме на улице Багратиона 6 мая 2026.

Кроме того, в Гомеле девятилетние дети подожгли антисептик на газовой плите ради эксперимента: «Пламя охватило всю комнату».

Мы писали, что Минское ЖКХ сказало, почему в жировке появилась пеня при стабильной квартплате.

