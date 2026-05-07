Врачи Красноярской краевой больницы провели 35 тысяч онлайн-консультаций за год

Врачи Красноярской краевой клинической больницы в 2025 году провели более 35 тысяч телемедицинских консультаций для пациентов из территорий — это в 260 раз больше, чем восемь лет назад. В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, лидерами по числу онлайн-обращений стали отделения ревматологии и остеопороза, неврологии, травматологии, а также ортопедии.