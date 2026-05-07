В красноярском зоопарке выбрали имена для двух белоснежных олених

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке «Роев ручей» подвели итоги голосования за имена для двух белоснежных олених. Несколько дней красноярцы предлагали свои варианты и выбирали понравившиеся.
Как отмечают в парке, среди предложений были десятки красивых и символичных вариантов, вдохновленных природой и культурой Красноярского края. Однако не все имена подошли — часть из них уже используется у других животных.
В результате специалисты выбрали два новых имени: Хета и Кета.
Олениха Хета получила имя по названию реки в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Кета названа в честь озера на плато Путорана.
Оба имени связаны с природой региона и, по словам сотрудников парка, хорошо отражают характер и северное происхождение животных.