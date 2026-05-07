В нижегородских школах проходят уроки мужества с участниками СВО

Равиль Равилов признался, что такие уроки мужества нужны не столько ветеранам, сколько самим детям — чтобы они росли с гордо поднятой головой. Он добавил, что если живые свидетели современной борьбы не расскажут ребятам, за что воевали их деды и за что воюют они сейчас, эту правду заполнит кто-то другой — ложью и сомнениями. «Самый страшный враг — это беспамятство», — подчеркнул ветеран, назвав рассказ о Победе общим долгом перед будущим.