Старинный дом в Сормове станет центром с выставочными пространствами

Банк ДОМ.РФ инвестирует в восстановление исторического здания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Речь идет о многоквартирном доме, построенном в начале прошлого века, который располагается на улице Заводской парк. Ранее, в 2024 году, этот объект приобрело архитектурное бюро «Асгард НН». Здание, возведенное на рубеже XIX-XX веков, изначально служило жильем для сотрудников Сормовского завода.
В период СССР здесь проживали как руководители, так и ключевые инженеры предприятия, а также функционировало местное отделение ДОСААФ. Впоследствии здание долгое время оставалось без должного внимания, что привело к его ветхому состоянию. Несмотря на то, что внутренняя структура здания в основном сохранилась в рамках исходных несущих стен, исторические элементы интерьера дошли до наших дней лишь частично.
По заявлениям представителей бюро, сделанным в августе 2025 года, предполагалось, что работы по восстановлению будут завершены к концу 2026 года. На тот момент команда проекта еще прорабатывала концепцию использования обновленного пространства.
Недавно стало известно, что финансовую поддержку для данного проекта оказал Банк ДОМ.РФ. Первый транш в размере 79,7 миллиона рублей уже выделен в рамках программы, направленной на льготное кредитование проектов по реставрации объектов культурного наследия.
Кроме того, сообщается, что инвестор намерен использовать помещения для создания административного центра, который будет включать в себя общественные зоны и выставочные площади.
