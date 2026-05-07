Яблони в память о героях-связистах высадили в Лаишево

Год назад, к 80-летию Победы, на этом месте уже появились 45 яблонь и памятник. Его прообразом стал уроженец этих мест, Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. В годы войны он под огнём неоднократно восстанавливал связь на Днепре и в критический момент, когда рядом не оказалось командиров, сам поднял бойцов в атаку.