Автомобили планируют пустить по Фадеевскому путепроводу в Краснодаре уже в сентябре

В Краснодаре продолжается реконструкция Фадеевского путепровода. С него уже демонтировали все пролетные строения. А после 20 мая планируют начать устанавливать новые балки.
Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко, осмотревший вместе с замглавы Краснодара Владимиром Архиповым ход работ, остался доволен увиденным. «Реконструкция Фадеевского путепровода идёт с хорошей динамикой, важно её сохранять и дальше», — подчеркнул он.
Специалисты переустраивают инженерные коммуникации, устанавливают подпорные стены и новые опоры. Фактически мост полностью пересоберут и изменят его конструкцию — с четырехпролетного строения на двухпролетное.
Согласно планам, открыть автомобильное движение по двум полосам путепровода планируют в сентябре, а полностью восстановить проезд — в конце 2026 года. Пока же автомобилистам приходится выбирать пути объезда.
Ранее «Югополис» писал, что реконструкция Фадеевского путепровода идет по масштабной программе «25/35», инициированной по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Работы начались в конце сентября 2025 года. В результате обновления почти километра дороги планируется значительно улучшить пропускную способность участка и повысить безопасность движения.
Схемы движения автомобильного и общественного транспорта изменили, что привело значительным затруднениям для водителей в этой части города.