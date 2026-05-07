Приостановлены полномочия обвиняемой во взятке курской судьи

Квалификационная коллегия судей Курской области рассмотрела представление председателя облсуда Олега Кравченко о приостановлении полномочий судьи Ольги Петровой, которая ранее работала заместителем председателя Ленинского райсуда Курска. Как сообщили в коллегии, оно было удовлетворено.
Основанием для приостановки полномочий стало обвинение Ольги Петровой в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года госпожа Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. Деньги якобы предназначались за назначение мягкого приговора.
Судья вину не признает и считает, что оперативные мероприятия в ее отношении прошли с нарушениями. Сейчас она находится под домашним арестом. Она не рассматривает уголовные дела с апреля прошлого года.
Ранее госпожа Петрова пыталась отменить разрешение на возбуждение в ее отношении дела в Верховном суде. В удовлетворении ее иска к ВККС было отказано. Она пробует отменить его в апелляции.