Приостановлены полномочия обвиняемой во взятке курской судьи

Основанием для приостановки полномочий стало обвинение Ольги Петровой в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года госпожа Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. Деньги якобы предназначались за назначение мягкого приговора.