Фильм о битве за Кавказ и письма из будущего: как «Роза Хутор» отметит День Победы

Для ветеранов и участников боевых действий — современных защитников Отечества — 9 мая будут действовать специальные тарифы курорта. Например, стоимость прогулочного билета, который включает подъем на высоту 2320 метров над уровнем моря, катание на открытых подъемниках «Эдельвейс» и «Волчья скала» и посещение Музея археологии, составит символический один рубль. Скидки предусмотрены и для сопровождающих — двух взрослых и двух детей до 14 лет.